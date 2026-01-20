В Казахстане рассматривается возможность установки автоматических систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД не только на служебные автомобили полиции, но и на транспорт других участников дорожного движения. Соответствующие поправки обсуждаются в Мажилис. Подробности сообщает Zakon.kz.

Законопроект получил юридическое оформление

Инициатива, обсуждавшаяся ранее на экспертном уровне, получила правовую форму в рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей».

Какие нормы предлагают изменить

Поправки затрагивают статью 10 Закона РК «О дорожном движении», которая определяет компетенции уполномоченного органа — Министерство внутренних дел Республики Казахстан .

В подпункте 6) предлагается закрепить право на применение сертифицированных автоматических средств фиксации нарушений, устанавливаемых не только на дорогах, но и на транспортных средствах государственных органов, скорой медицинской помощи, а также перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Камеры — не только на полицейских авто

В случае принятия поправок системы фотовидеофиксации смогут размещаться на автомобилях полиции, скорой помощи, общественном транспорте, включая междугородние автобусы. Это расширит географию и плотность контроля за соблюдением ПДД.

Почему стационарных камер недостаточно

По данным разработчиков законопроекта, в Казахстане действует более 24 тысяч стационарных комплексов фиксации. В 2024 году они зафиксировали 5,7 миллиона нарушений ПДД на сумму 63 млрд тенге.

Однако такого количества недостаточно для полноценного охвата улично-дорожной сети, а на загородных трассах камеры практически отсутствуют.

Мобильные системы как альтернатива

Учитывая территорию страны — более 2,7 млн квадратных километров — и низкую плотность населения, установка большого числа стационарных камер в сельской местности признана неэффективной. Часть уже установленных комплексов фактически не используется.

В связи с этим предлагается сделать акцент на мобильных системах фиксации, которые смогут работать в движении и в скрытом режиме.

Результаты пилотных проектов

Эффективность такого подхода подтверждена пилотными проектами. Так, в Атырау один патруль с системой скрытой фиксации за месяц выявил около 3,5 тысячи нарушений — в пять раз больше, чем автопатруль с радарами, и в 15 раз больше, чем обычный патрульный экипаж.

Что дальше

По итогам пилотных проектов опыт планируется внедрить по всей стране. Ожидается, что даже частичное оснащение транспорта системами фиксации создаст «эффект неожиданности» и повысит дисциплину водителей.

При этом подчёркивается, что речь идёт пока лишь о законопроекте. Для вступления новых норм в силу документу предстоит пройти все установленные законодательные процедуры.

