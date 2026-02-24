С 2 марта Отбасы банк будет распределять жильё среди очередников только после обязательной инвентаризации данных. Об этом сообщили в пресс-службе финансового института.

Инвентаризация предполагает проверку актуальности сведений о заявителе — состава семьи, категории, а также наличия или отсутствия жилья. Процедуру необходимо пройти на специализированном портале и подтвердить согласие на обработку персональных данных.

В случае если очередник не завершит проверку, его не исключат из списка нуждающихся. Однако он не сможет участвовать в распределении арендного жилья или получить льготный заём под 2% и 5% до завершения инвентаризации.

Ранее действовал временный порядок: квартиры распределялись до прохождения проверки, чтобы ускорить запуск новой системы. Уже после этого заявители проходили инвентаризацию.

Как отметили в банке, в ряде случаев в ходе проверки выяснялось, что человек уже приобрёл жильё либо изменился состав семьи. Это приводило к необходимости пересматривать решения и заново запускать процедуру распределения, что увеличивало сроки.

В статусе национального института развития банк получил от областных акиматов 13 393 квартиры, из которых 8 846 предназначены для арендного жилья, а 4 547 — для кредитного. С начала распределения ключи от квартир получили 4 216 семей. По состоянию на 24 февраля инвентаризацию прошли 257 тысяч человек.