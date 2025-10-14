Octobank запустил новую функцию в своём мобильном приложении Octo-Mobile — теперь пользователи могут оплачивать покупки и услуги через Alipay, крупнейший международный платёжный сервис.

Эта возможность особенно актуальна для клиентов, которые уже прошли идентификацию в системе Octo-Mobile и часто совершают поездки за границу. Теперь оплачивать товары, услуги и развлечения за рубежом стало ещё проще — напрямую через приложение, без лишних шагов и карт иностранных банков.

Конвертация валют выполняется автоматически по курсу банка или платёжной системы Octo-Mobile*, а все операции происходят безопасно и мгновенно, 24/7.

«Интеграция Alipay — это шаг к ещё большему удобству наших клиентов. Octobank делает международные платежи простыми и привычными, независимо от того, где находится клиент — в Ташкенте, Алматы, Москве или Баку», — сообщили в пресс-службе Octobank.

Основные преимущества:

Быстро: оплата в несколько кликов

Круглосуточно: работает 24/7

Глобально: доступна в десятках стран

Безопасно: защита данных по международным стандартам

Оплата через Alipay доступна в более чем 50 странах мира, включая:

Азия и Океания: Сингапур, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка, Лаос, Мальдивы, Япония, Корея, Монголия, Австралия, Новая Зеландия, Макао и Гонконг.

Европейский союз и Европа: Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Греция, Кипр, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, Румыния, Хорватия, Словения, Люксембург, Мальта, Ирландия, Исландия, Сан-Марино и Лихтенштейн.

Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Катар, Маврикий.

Америка и СНГ: США, Чили, Казахстан, Армения.

Регистрация в Octo-Mobile осуществляется на территории Республики Узбекистан — в соответствии с требованиями Информационной безопасности. Идентификация клиентов проходит через единый сервис MY ID, который работает только на территории Узбекистана.

* Octo-Mobile — мобильное приложение, разработанное АО «Octobank», предназначенное для управления банковскими счетами, платежами и финансовыми операциями на смартфоне. Приложение доступно пользователям-физлицам, а также имеет версии или модули для корпоративных клиентов (юридических лиц, ИП). В магазинах приложений (Google Play и App Store) Octo-Mobile имеет высокие оценки и значительное количество загрузок (более 500 000 скачиваний на Android). Приложение предлагается бесплатно для основных функций; банк может взимать плату за дополнительные услуги.

Партнёрский материал

