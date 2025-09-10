Министерство труда и социальной защиты населения разработало законопроект, в рамках которого государство будет регулировать заработную плату казахстанцев. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Жакупова.

«На сегодняшний день Министерством труда разработан законопроект, который предлагает внести изменения в действующий трудовой кодекс в части декларирования трудовых отношений работодателями. У нас есть факты, и это аналитика показывает, официальные данные по предприятиям. Когда человек с высокой квалификацией официально получают 85 тысяч тенге то есть, чтобы уйти от налогов они пишут зарплату официальную 85 тысяч, а платят остальное в конверте. Чтобы этого не допускать мы говорим, что декларирование трудовых отношений должно быть. Международный опыт это показывает – и Сингапур, и Швеция, где заработная плата регулируется государством. Соответственно когда мы идём по отраслям, то видим, какая разница идёт по единой квалификации. Получается, что один и тот же профессионал в одной сфере может получать от 1,2 млн тенге и выше, а в другой сфере со своими же квалификациями может получать лишь 400 или 220 тысяч тенге. Для того, чтобы этого не допустить мы сегодня идём к тому, со своими социальными партнёрами ведём переговоры, и уже в ближайшее время мы садимся за стол обсуждений. В отраслевых соглашениях мы будем уже оговаривать условия оплаты труда. Потому что даже если привести в пример горно-металлургический комплекс, вы можете посмотреть, как разнятся заработные платы. Законопроект проходит процедуры согласования с государственными органами. Нас поддержали в правительстве и в Администрации президента», — сказала министр сегодня на заседании Мажилиса.

