Президент Казахстана в своем ежегодном послании уделил внимание вопросам социальной поддержки населения. По его словам, нынешняя политика государства допустила появление более сотни видов льгот, выплата которых ложится на местные бюджеты.

В послании он отметил, что сегодня местным исполнительным органам стоит пересмотреть свои подходы, поскольку больше половины бюджетных денег, которые могли бы пойти на развитие инфраструктуры, тратятся на льготы и пособия.

«Данная ситуация сопровождается серьезными проблемами. В разы возросла численность социально уязвимых граждан, расходы на социальную поддержку растут быстрее доходов бюджета, а доля социальных обязательств приближается к критическому уровню», — отметил президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также добавил, что предстоит сделать одинаковыми размеры социальных выплат для уязвимых категорий во всех регионах страны. По его мнению, близорукая, примиренческая социальная политика привела к появлению более сотни разного рода льгот. Ольга Киколенко долгие годы возглавляла костанайское ведомство, которое как раз занимается вопросами соцподдержки. Сейчас она активистка ассамблеи народа Казахстана, и за происходящим в стране продолжает пристально следить, особенно за той сферой, которой посвятила профессиональный путь.

«Дело в том, что рыночная экономика она не строится так быстро, мы всего на четвертом десятке рыночной экономики, когда весь мир уже захватывает третье столетие рыночной экономики, и безусловно здесь те реформы, которые мы сегодня переживаем, они с собой несут этот негатив. Они несут эту безработицу, и не так быстро у нас создаются рабочие места, как нам хотелось бы», — отметила Ольга Киколенко.

К слову, президент также остановился на том, что нынешняя инфляция съедает доходы казахстанцев. Он добавил, что готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств, и она, по сути, многогранна, но в наших условиях приобрела особенно острый характер.

«Вся ситуация, вот льготный механизм, мы порой не можем сократить, потому что, извините, мы же не можем удержать инфляцию, и мы не можем удержать цены даже на основные продукты питания, которые входят в потребительскую корзину. И, мы не можем сказать, что у нас очень правильно рассчитан прожиточный минимум», — говорит экс-депутат.

Экс-депутат добавила, что льготный механизм, учитывая текущую экономическую ситуацию, должен быть крайне гибким. Любая выплата требует четкого обоснования и подтверждённых статистических данных, поскольку припискам, добавила эксперт, места нет.

«Я сама из многодетной семьи. И, что такое многодетной семье жить на пособия? Мы когда-то их даже не имели, но наши родители и мы вместе с ними старались как-то как можно больше заработать. Поэтому, на многодетных не надо, там не надо считать иждивенчество. А вот, другое дело, где семья, где взрослые люди паразитируют, это другой вопрос», — подчеркнула Ольга Киколенко.

А еще, глава государства добавил, что критически важно заняться детальным изучением демографических тенденций, принимать решения, рассчитанные на многие годы вперед. А поскольку, в этой сфере тоже не налажен должный учет и анализ данных, он поручил на базе Агентства по стратегическому планированию создать отдельный центр, который этим и займется.

Какие профессии могут исчезнуть с развитием ИИ Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2025 года...