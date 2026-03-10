Из-за ухудшения погодных условий Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало жителей страны соблюдать меры безопасности и внимательно следить за официальными предупреждениями.

В ведомстве рекомендуют регулярно отслеживать штормовые предупреждения, учитывать информацию о закрытии трасс и по возможности отказаться от дальних поездок и пеших переходов, особенно в ночное время.

В МЧС также сообщили, что в ночь на 10 марта были временно закрыты отдельные участки автодорог. Ожидается, что в 09:00 откроются несколько трасс республиканского значения.

В области Абай планируется восстановить движение на участках Бескарагай – Семей и Семей – граница России.

В Кызылординской области откроются дороги Кызылорда – граница Туркестанской области и Кызылорда – граница области Улытау.

В Туркестанской области движение возобновят на участке граница Кызылординской области – Туркестан, а в области Улытау — на дороге граница Кызылординской области – Жезказган.

Кроме того, 10 марта в 03:30 было введено временное ограничение для всех видов транспорта на республиканской трассе «Граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР».

В Жамбылской области перекрыт участок с 534 по 593 км (село Айша-Биби – граница Туркестанской области).

В Туркестанской области ограничение действует на участке 593–654 км (граница Жамбылской области – поселок Машат).

Предполагается, что движение на этих отрезках будет восстановлено 10 марта около 10:00.

Также 10 марта в 07:00 введено ограничение движения на нескольких трассах в северных регионах страны.

В Северо-Казахстанской области закрыт участок дороги Жезказган – Аркалык – Петропавловск с 595 по 624 км (граница Акмолинской области – село Дружба).

В Костанайской области движение ограничено на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган (км 218–232, поселок Октябрьский – граница Акмолинской области), а также на дороге Жезказган – Аркалык – Петропавловск (км 340–377, Аркалык – граница Акмолинской области).

Ориентировочно движение на этих участках планируют восстановить 10 марта к 12:00.

