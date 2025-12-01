1 декабря 2025 года в 20:30 на участке автодороги «Костанай – Рудный – Денисовка – Комсомольское – Карабутак» км 234–385 (граница Актюбинской области – с. Денисовка) введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта.

Мера принята в связи с ухудшением погодных условий и снижением видимости.

Специалисты дорожных служб работают над обеспечением безопасности и восстановлением проезда. Ориентировочное время открытия дороги — 2 декабря 2025 года в 00:00.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры предосторожности.

