Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан проект постановления Правления Агентства «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан».
Проект разработан в целях совершенствования нормативной правовой базы по вопросам регулирования банковской деятельности
и направлен на ограничение темпов роста потребительского кредитования и предотвращение чрезмерной долговой нагрузки граждан.
Проектом предусматривается снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев, что позволит ограничить возможность этих заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизить вероятность повторного дефолта.
Кроме того, вводится ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:
— при просрочке по банковским займам свыше 30 календарных дней и (или) по микрокредитам свыше 1 дня,
— при наличии полностью прощенной с 1 июля 2025 года задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению за последние 36 месяцев,
— за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.
