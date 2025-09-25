Агентством по регулированию и развитию финансового рынка разработан проект постановления Правления Агентства «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 188 «Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан».

Проект разработан в целях совершенствования нормативной правовой базы по вопросам регулирования банковской деятельности

и направлен на ограничение темпов роста потребительского кредитования и предотвращение чрезмерной долговой нагрузки граждан.

Проектом предусматривается снижение коэффициента долговой нагрузки (КДН) с 0,5 до 0,25 для заемщиков с просрочкой свыше 90 дней за последние 12 месяцев, что позволит ограничить возможность этих заемщиков брать чрезмерные обязательства и снизить вероятность повторного дефолта.

Кроме того, вводится ограничение на выдачу беззалоговых потребительских займов при наличии одного из следующих условий:

— при просрочке по банковским займам свыше 30 календарных дней и (или) по микрокредитам свыше 1 дня,

— при наличии полностью прощенной с 1 июля 2025 года задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению за последние 36 месяцев,

— за последние 12 месяцев была проведена реструктуризация, не способствовавшая надлежащему исполнению заемщиком своих обязательств.

