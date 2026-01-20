20 января 2026 года на V заседании Национального курултая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о серьёзных нарушениях, выявленных в ходе комплексной проверки Фонда социального медицинского страхования.

По словам главы государства, в деятельности Фонда обнаружены многочисленные приписки и факты фальсификации документов, которые использовались для хищения государственных средств в крупных масштабах. Президент подчеркнул, что в то время как страна мобилизует ресурсы для экономического роста, развития инфраструктуры и здравоохранения, значительная часть средств, выделяемых на социальную сферу, попросту разворовывается.

Отмечено, что только в 2024–2025 годах государство направило на развитие здравоохранения 7,8 триллиона тенге. Эти средства, по словам Президента, предназначены для повышения качества жизни граждан и реализуются в рамках стратегии построения Справедливого Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам выявить всех выгодоприобретателей коррупционных схем. Он также поддержал решение Правительства передать Фонд обязательного медицинского страхования в ведение Министерства финансов.

Президент подчеркнул, что произошедшее является следствием отсутствия профессионализма со стороны руководителей социальной сферы и их безразличия к государственным интересам. В завершение он отметил, что запрос на добропорядочность и ответственность чиновников остаётся одной из ключевых задач общегосударственного характера.

