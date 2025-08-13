Ертисская бассейновая инспекция выявила три насосные станции, расположенные в сельской зоне города Аксу и Иртышском районе Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

По итогам проверок все нарушители привлечены к административной ответственности, уточняет Astana TV.

На них наложены штрафы на общую сумму около 600 тыс. тенге. Одновременно специалисты бассейновой инспекции проводят разъяснительную работу с сельхозтоваропроизводителями региона.

«Все без исключения бассейновые инспекции регулярно проводят мониторинг на предмет нарушений водного законодательства. Также ведутся разъяснительные работы с водопользователями по вопросам принятых в июне этого года правил пользования поливной водой, оформления разрешения на специальное водопользование и необходимости перехода на водосберегающие технологии», – рассказал руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.

Отмечается, что для борьбы с незаконным водопотреблением Министерством водных ресурсов и ирригации принят ряд мер, включая усиление ответственности для нарушителей водного законодательства и принятие правил пользования поливной водой. Правилами предусмотрены штрафные санкции за потребление воды без соответствующего договора и изменение вида выращиваемых культур без согласования с поставщиком воды.

Ранее сообщалось, что начальники двух филиалов крупного предприятия на юге Казахстана получили выговоры из-за увеличения посева влагоемких культур и незаконный забор воды.

Акимат не даст акт ввода высотки в Костанае. Названы условия На совещании в акимате главу областного центра журналисты спросили о ситуации вокруг высотки по улице...

Холодное влияние циклона. Прогноз погоды представил Казгидромет Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 августа представили синоптики Казгидромета. Северо-западный циклон сохранит свое влияние...

Дома с землей. Кто первым получит жилье, сообщил аким Костаная На совещании с акимом Костаная говорили о распределении домов с участками земли в микрорайоне "Кунай"....