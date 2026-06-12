«Она помогла не только моему сыну, но и младшему брату»: спасибо врачу Ирине Моисеевой

Хочу сказать искреннее спасибо врачу-неонатологу Ирине Ивановне Моисеевой.
После сложных родов моему сыну потребовалась помощь специалистов. Для нашей семьи это было непростое и тревожное время. Именно тогда рядом оказалась Ирина Ивановна — внимательный, чуткий и высокопрофессиональный врач.
Она не только лечила моего сына, но и поддерживала нас, родителей. Каждое её слово вселяло надежду и уверенность. Благодаря её знаниям, опыту и заботе мой ребенок смог справиться с трудностями первых дней жизни.
Особенно хочется отметить, что наша семья обязана Ирине Ивановне не одной счастливой историей. Когда-то она помогла и моему младшему братику. Поэтому слова благодарности сегодня идут от всего сердца и от всей нашей семьи.
Даже спустя годы я с теплотой и благодарностью вспоминаю Ирину Ивановну. Такие врачи остаются в памяти навсегда, потому что помогают в самые важные и тревожные моменты жизни.
Спасибо Вам за профессионализм, доброту, заботу и преданность своему делу. Пусть Ваш труд всегда будет оценён по достоинству, а рядом будут благодарные пациенты и их счастливые семьи.
С уважением, Валерия Шулакова
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