«Она помогла не только моему сыну, но и младшему брату»: спасибо врачу Ирине Моисеевой





Хочу сказать искреннее спасибо врачу-неонатологу Ирине Ивановне Моисеевой.

После сложных родов моему сыну потребовалась помощь специалистов. Для нашей семьи это было непростое и тревожное время. Именно тогда рядом оказалась Ирина Ивановна — внимательный, чуткий и высокопрофессиональный врач.

Она не только лечила моего сына, но и поддерживала нас, родителей. Каждое её слово вселяло надежду и уверенность. Благодаря её знаниям, опыту и заботе мой ребенок смог справиться с трудностями первых дней жизни.

Особенно хочется отметить, что наша семья обязана Ирине Ивановне не одной счастливой историей. Когда-то она помогла и моему младшему братику. Поэтому слова благодарности сегодня идут от всего сердца и от всей нашей семьи.

Даже спустя годы я с теплотой и благодарностью вспоминаю Ирину Ивановну. Такие врачи остаются в памяти навсегда, потому что помогают в самые важные и тревожные моменты жизни.

Спасибо Вам за профессионализм, доброту, заботу и преданность своему делу. Пусть Ваш труд всегда будет оценён по достоинству, а рядом будут благодарные пациенты и их счастливые семьи.

С уважением, Валерия Шулакова

Упадут ли цены на жильё после новых правил ЕНПФ После повышения порогов минимальной достаточности многие задаются вопросом: если поток пенсионных денег на рынок недвижимости...