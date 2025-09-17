В МВД РК отметили, что сервисы такси не контролируют техническое состояние автомобилей и самих водителей. Об этом говорил на брифинге вице-министр ведомства Игорь Лепёха.

Замминистра внутренних дел Игорь Лепёха напомнил, что по закону агрегаторы такси обязаны не допускать к работе праворульные и двухдверные машины, а также водителей с большим количеством нарушений. Однако на практике эти требования, по его словам, не выполняются. Наибольшую угрозу он видит в переработке таксистов.

«С 1 января этого года вот эти все операторы должны контролировать чтобы люди (водители), которые с ними работают, в обязательном порядке использовали исключительно леворульные авто. Нельзя возить пассажиров на праворульной машине, с двумя дверьми нельзя возить, нельзя возить, если у него много серьезных грубых нарушений, и, он должен проходить предрейсовый технический и медицинский осмотр. По-хорошему он должен заключить с каким-то автотранспортным предприятие договор и утром приходить и эти все вещи проходить. Агрегаторы такси должны это все контролировать, но, к сожалению, ничего из этого не делается. Есть еще одна лазейка, о которой я говорил, они говорят — машина новая, потому что, чем новей машина, тем больше у них рейтинг, и тем чаще им заказы поступают. О том, что водитель опытный, о том, что ездит на машине технически исправной. Фактически, когда вы смотрите, к вам приезжает другая машина. К сожалению, в контроле и ответственности агрегаторов есть большие проблемы. Условно говоря, оператор-агрегатор должен сказать: «Уважаемый, ты за сегодняшний день уже третью поездку на 100 км делаешь, и на сегодня тебе больше заказов не будет – иди отдыхай». Но никто этого тоже не делает, и они просто засыпают и убивают людей», — сказал Игорь Лепёха.

