В ближайшие дни на территории Казахстана ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам синоптиков, на севере и в центральных регионах страны ожидаются гололёд и метели. В южных и западных областях возможен густой туман, а в восточной и юго-западной части Казахстана прогнозируется сильный ветер.

В связи с ухудшением погодных условий в МЧС рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. В частности, жителям северных регионов советуют воздержаться от дальних поездок. Во время тумана водителям следует соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.

Кроме того, спасатели напоминают, что не стоит оставлять автомобили под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями, так как сильный ветер может привести к их падению.

