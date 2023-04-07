Опасно для детей. Корь завезли в Костанайскую область и РФ

Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная. С начала марта в стране зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.

В Костанайской области уже выявили один случай заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля рассказали, что называют его завозным. Накануне ребенок с родителями был в Российской Федерации. Симптомы кори : кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет, и взрослые до 40. Профилактика заболевания — вакцинация. Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения, вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, сто процентов заражаются. В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости.

«Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отиты, пневмония, энцефалиты то есть воспаление головного мозга и возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты — вакцинация», — сообщила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.

Главный санитарный врач области подписал постановление, в котором поручил облздраву проводить экстренную вакцинацию контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью, после получения информированного согласия. Также в постановление сказано, провести анализ привитости лиц до 30 лет против кори по области и организовать вакцинацию медработников до 55 лет, ранее не привитых.

«Согласно данному постановлению доля детей не получивших плановые профилактические прививки должна в группах дошкольных детских организациях составлять не более 10%», — отметила Гулим Досумова.

Сейчас медиками будет проводиться наверстывающая иммунизация для тех, кто пропустил прививки против кори. Это около трех с половиной тысяч детей. Вообще плановая вакцинация проводится для детей дважды: первая в 12-15 месяцев и вторая в возрасте 6 лет.

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