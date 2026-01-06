Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения Республики Казахстан продолжают системную работу по выявлению граждан, которым запрещено управление транспортными средствами по медицинским показаниям, сообщает Zakon.kz.

Проверка через цифровые системы

В рамках цифрового взаимодействия ведомств и подключения Министерство внутренних дел Республики Казахстан к системе Минздрава «Электронный регистр диспансерных больных» были проанализированы данные 369 888 человек, состоящих на диспансерном учете.

Кто не имеет водительских удостоверений

Как показал анализ, 273 819 человек из указанного числа никогда не получали водительские удостоверения.

Действующие и недействительные права

Среди оставшихся 96 069 граждан у 41 677 водительские удостоверения на момент проверки уже были недействительными. При этом у 54 392 человек документы оставались действующими, несмотря на наличие медицинских противопоказаний.

Аннулирование через суд

По состоянию на 10 декабря 2025 года в суды направлено 4 540 исков. По результатам рассмотрения аннулировано 1 787 водительских удостоверений. Все эти лица не имели законных оснований для управления транспортными средствами по состоянию здоровья.

Обмен данными в реальном времени

Кроме того, между системами МВД и Минздрава обеспечен автоматический обмен данными в режиме реального времени о гражданах, состоящих на психоневрологическом и наркологическом учете. Эта информация используется при принятии решений о допуске к управлению транспортом.

