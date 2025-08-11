Столичной прокуратурой выявлены факты вождения автотранспортных средств лицами, имеющими медицинские ограничения. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Несмотря на наличие противопоказаний, водители с диагнозом «Эпилепсия G40» управляли транспортными средствами.

К примеру, в результате судорожного припадка за рулём водитель допустил наезд на двух пешеходов.

При этом, указанное лицо состояло на диспансерном учете с 2021 г. с диагнозом «Эпилепсия».

Он был привлечён к уголовной ответственности по ч.2 ст.345 УК.

В настоящее время по инициативе прокуратуры города судом 10 лиц лишены водительских прав.

Обращаем внимание, что согласно ст.75 Закона «О дорожном движении», ухудшение состояния здоровья водителя, подтверждённое медицинским заключением, является законным основанием для прекращения права на управление транспортом.

Прокуратура города и впредь будет добиваться лишения водительских прав тех лиц, чьё здоровье представляет угрозу на дороге.

