Опекуны, отчимы, соседи. Кто совершает насильственные действия в отношении детей в Костанайской области?

Среди преступлений, которых стало меньше совершаться в Костанайской области, сотрудники прокуратуры региона назвали и посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Если за первые шесть месяцев прошлого года их было зарегистрировано 17, то в этом году — 14.

Зарегистрирован один факт насильственных действий сексуального характера. Остальные случаи — это половые связи с несовершеннолетними по обоюдному согласию. Анализ фактов показывает, кто в основном совершает подобные преступления.

«Большая часть преступников, которые совершили эти деяния, это, в основном, из ближнего окружения. Это опекуны, это отчимы, это родственники, это соседи, те, кто вхож в дом. Те, кто видит, так скажем, эту ситуацию, и пользуется», — сообщил заместитель прокурора Костанайской области Бауыржан Бекбосынов.

Трагическое происшествие с пятилетней девочкой, недавно произошедшее в Туркестанской области, заставило сотрудников правоохранительных органов интенсивнее заняться профилактикой совершения подобных преступлений.

«Прокурор области мне лично поручил этим вопросом заняться. Мы, вот в этом зале, с приглашением нового начальника департамента полиции, с приглашением всех уполномоченных структурных подразделений полиции, провели соответствующее межведомственное совещание по этому вопросу», — отметил заместитель прокурора.

Первым результатом совещания, стало проведение профилактического мероприятия «Дети в ночном городе». Сотрудники полиции, управления образования, здравоохранения, акиматов, и волонтеры, проверяли все ли подростки в ночное время находятся дома а не на улицах или в развлекательных заведениях. По данным прокуратуры, в результате 66 жителей области, были оштрафованы за то, что оставили детей без присмотра. Подобные мероприятия правоохранительные органы планируют проводить регулярно особенно во время каникул.

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