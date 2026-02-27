В Костанайская областная больница вновь начали проводить операции на открытом сердце, которые были недоступны жителям региона с 2023 года. Все это время пациентам, нуждающимся в сложных кардиохирургических вмешательствах, приходилось выезжать на лечение в другие города страны.

Возобновление высокотехнологичной медицинской помощи стало возможным благодаря приглашённым специалистам из Алматы. Один из них — Ален Куанышбеков, врач-кардиохирург с 20-летним опытом работы. За его плечами более 2000 операций на открытом сердце, а также стажировки и обучение в клиниках Израиля, Турции и Германии.

По словам специалиста, за короткий период в Костанае уже выполнено 11 операций на открытом сердце — все по аортокоронарному шунтированию.

«Сделали 11 операций. 11 операций на открытом сердце по коронарному шунтированию. Это самая распространённая операция в сердечно-сосудистой хирургии. Ишемическая болезнь сердца — это бич смертности, летальности и инвалидизации. Поэтому 90% всех операций — это аортокоронарное шунтирование», — отметил Ален Куанышбеков.

Теперь врач намерен передать накопленный опыт местным специалистам. Алматинские кардиохирурги подчеркивают, что впереди ещё много работы. В планах — открытие полноценного кардиохирургического отделения на базе областной больницы.

При этом специалисты отмечают кадровый дефицит.

«Если честно, кадровый голод наблюдается. Не только по врачам, но и по среднему и младшему медперсоналу. Наверное, все понимают, с чем это связано. Материально-техническая база хорошая, соответствует современным требованиям. Поэтому выполнять здесь такие операции не только можно, но и нужно», — подчеркнул врач.

Одной из первых пациенток, перенёсших операцию на открытом сердце в Костанае после возобновления программы, стала 58-летняя Надежда Якубенко из Мендыкаринского района. Женщина перенесла три инсульта и инфаркт, страдала от сильной одышки и практически не могла самостоятельно передвигаться. Сложное хирургическое вмешательство стало для неё шансом на новую жизнь.

С операционного стола пациентку перевели в палату пять дней назад, и уже сейчас она готовится к выписке.

«Я хожу, встаю, всё! Завтра на выписку домой! Врачи очень хорошие, благодарна всем, особенно врачам. Золотые руки!» — поделилась пациентка.

Сроки работы приглашённых специалистов в регионе пока не уточняются. Их главная задача — наладить кардиохирургическую службу, обучить местных врачей проводить сложные операции самостоятельно и в дальнейшем расширить спектр оказываемой медицинской помощи жителям Костанайской области.

В Костанае простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Даценко Сегодня в Костанае состоялась церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Васильевичем Даценко. Ему...

Налоговики обратились к казахстанцам Комитет государственных доходов Министерства финансов РК обратился к налогоплательщикам в связи с распространением в мессенджерах...