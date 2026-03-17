Министерство транспорта Республики Казахстан утвердило изменения в правила оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Соответствующий приказ уже подписан.

Документ вводит более гибкий и удобный механизм оплаты и направлен на снижение случаев привлечения водителей к административной ответственности из-за несвоевременного внесения платежа.

Как было раньше

Ранее действовала норма, согласно которой при неоплате проезда в течение семи календарных дней материалы уже на восьмой день направлялись в органы транспортного контроля для рассмотрения в рамках Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Новый порядок для физических лиц

Теперь порядок стал более мягким. Для физических лиц срок оплаты увеличен до 30 календарных дней со дня проезда. Только на 31-й день, при отсутствии оплаты, материалы будут передаваться в органы транспортного контроля.

Отдельные правила для юридических лиц

Кроме того, впервые введён раздельный порядок для физических и юридических лиц. Для юридических лиц установлен иной срок: оплату необходимо произвести до 20-го числа месяца, следующего за отчётным. В случае просрочки материалы будут направляться в контролирующие органы уже на следующий день.

Что изменится для водителей

Ожидается, что изменения позволят водителям избежать штрафов из-за задержек оплаты и сделают использование платных дорог более удобным.

Когда вступят в силу изменения

Приказ вступит в силу по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования.

