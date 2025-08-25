Речь идет об изменении графика их движения. Сегодня эту информацию озвучили на очередном аппаратном совещании в акимате города.

Градоначальник отметил, что эта работа будет проводиться на основе данных AlemPaу. И, связана с тем, что иногда бюджет может выделять перевозчикам лишние деньги, которые по сути не осваиваются, по тем или иным причинам.

Предварительная сумма экономии, по словам акима, около 1 млрд тенге. Более подробную информацию пообещали предоставить на отдельном брифинге отдела ЖКХ, который запланирован на этой неделе.

«Мы платим иногда лишние деньги, но это бюджетные деньги. Это связано с тем, что, вот смотрите… Вот, по-простому, мы 100% платим субсидии всем маршрутам, примерно уже посчитали, мы им платим. А ездит он полупустой, пустой, два человека ночью проедут там, это не считается, это же неправильно. Поэтому, мы хотим привести в порядок. Сейчас мы по данным AlemPaу выявим какие не загруженны, и соотвественно, там будет минусоваться», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

