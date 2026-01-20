Синоптики предупредили о сложных погодных условиях в Костанайская область в ближайшие дни.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 28-30, днем 23-25 мороза.

22 января на западе, севере и юге области ожидаются снег, метель и туман. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 25-30, на севере области 33, на юге области 20 мороза, днем 20-25, на севере области 28, на юге области 15 мороза.

23 января неблагоприятные погодные явления сохранятся на западе, севере и востоке региона — прогнозируются снег, метель и туман.

Ветер северо-восточный со скоростью 9–14 метров в секунду, на юге области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

23 января ночью столбики термометров опустятся до 30–35 градусов мороза, на юге области — до 27 мороза.

Днём температура составит 25–30 градусов мороза, на юге — около 20 ниже нуля.

Жителям региона рекомендуют учитывать погодные условия при планировании поездок и соблюдать меры безопасности.