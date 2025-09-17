Середина сентября станет переломным моментом для всех жильцов многоэтажек в Казахстане. Вступают в силу поправки в закон «О жилищных отношениях», и управлять домами теперь будут по новым правилам, сообщает krisha.kz

Разбираемся, что поменяется и что это значит для обычных жильцов.

Что меняется Как было Стало Формы управления ОСИ, КСК, НСУ,

простое товарищество Только ОСИ и НСУ КСК Были формой управления Теперь работают только

по договору, как УК Маленькие дома

до 36 квартир Создавали ОСИ или НСУ Можно выбрать КСК

или УК Взносы Часто всё смешивалось Три вида: текущий,

накопительный, целевой Собрания Можно было очно, заочно,

уведомление за 10 дней Можно очно, заочно, онлайн,

уведомление за 5 дней Отчёты Были ежемесячные и годовые,

но сроки размытые Ежемесячный до 20-го,

годовой — до 1 апреля Штрафы Предупреждение или

мелкие штрафы 10–20 МРП Штрафы от 50 до 400 МРП

Платят руководители, не жильцы

Форм управления стало две

Теперь есть только два варианта:

Объединение собственников имущества (ОСИ) — юрлицо с председателем, подходит для больших домов и жилых комплексов.

— юрлицо с председателем, подходит для больших домов и жилых комплексов. Непосредственное совместное управление (НСУ) — для домов до 36 квартир включительно, где жильцы решают всё сами без юрлица.

Простое товарищество исключили — оно показало низкую эффективность.

Важный нюанс

Если в доме до 36 квартир, жильцы могут сразу выбрать субъект управления — КСК или управляющую компанию. Главное — провести собрание, внести решение в протокол и подписаться большинством (51% голосов).

Если жильцы бездействуют, акимат назначит дому временную управляющую компанию на два года. Но потом всё равно придётся определиться.

КСК остаются, но в новом статусе

КСК — теперь субъекты управления, которые могут управлять домами по договору с жильцами. Их можно привлекать так же, как управляющую компанию.

При этом КСК могут объединять несколько домов. Работать КСК смогут при наличии сертифицированных специалистов и регистрации в жилинспекции.

Главное отличие: КСК — некоммерческая организация (налоги не платят). В то же время управляющая компания (УК) работает как бизнес на общеустановленном режиме и обязана платить налоги, включая НДС при обороте свыше 10 000 МРП (около 40 млн тг).

Переходный период для КСК — ещё год

Чтобы изменения не вызвали хаос, введён годовой переходный период:

— До сентября 2026 года КСК смогут работать по старым схемам, но постепенно обязаны пройти перерегистрацию.

— В ближайшие месяцы Минюст утвердит типовой устав КСК, после чего начнётся массовая перерегистрация.

Таким образом, привычные КСК пока остаются, но жильцам стоит готовиться к переменам.

Новый публичный реестр

До конца 2025 года заработает единый открытый реестр управляющих организаций: КСК, УК. Жильцы смогут проверить:

— кто управляет их домом;

— открыт ли счёт на капремонт;

— какие тарифы и сметы утверждены;

— кто отвечает за аварийные ситуации.

Взносы — теперь три вида

С 17 сентября вводится единый порядок платежей.

Текущий взнос — жизнь дома каждый день.

Обязательная ежемесячная плата за уборку двора и подъездов, освещение, мелкий ремонт (крыши, двери, перила), обслуживание отопления, воды и электричества, пожарную безопасность и т. д.

Как считают:

— сумма зависит от площади квартиры или помещения;

— минимум ежегодно устанавливает акимат, теперь с привязкой к МРП (в 2025 году 1 МРП = 3932 тг, тариф будет расти автоматически);

— для парковок, кладовок и магазинов ставка может быть отдельной, но не выше чем в два раза от квартирного тарифа.

Итоговый тариф утверждает только собрание жильцов. Хотите больше услуг — придётся проголосовать за повышение.

Накопительный взнос — фонд капитального ремонта

Эти деньги копятся на большие работы — ремонт крыши, замена лифтов, фасада, труб.

Минимум закреплён в законе — 0.005 МРП за кв. м (в 2025 году это 19.66 тг). Например, квартира в 70 кв. м = 1376 тг в месяц.

Потратить можно только на капремонт и только по решению собрания. Акиматы тариф не регулируют, но жильцы могут его повысить сами.

Текущий и накопительный взносы обязательны для всех. В ОСИ председатель должен открыть счета для сбора этих взносов в течение 15 дней. В НСУ счета можно не открывать.

Целевой взнос — на особые нужды

Новый платёж, который жильцы вводят сами, если не хватает текущих средств, например, на установку домофона, камер, озеленение двора, небольшой ремонт.

Этот взнос обязательным не является. Вводится только по решению собрания.

Собрания и отчётность — по новым правилам

— Решения принимаются большинством голосов (51%).

— Голосовать можно очно, заочно (на опросных листах) и теперь ещё онлайн.

— Уведомлять о собрании нужно за 5 дней (раньше — за 10).

— Отчёты о расходах — ежемесячно до 20-го числа следующего месяца.

— Годовой отчёт — до 1 апреля следующего года.

Все протоколы собраний и отчёты приравниваются к официальным документам. Их подделка грозит уголовной ответственностью.

Штрафы станут ощутимыми

Раньше за многие нарушения управляющие отделывались предупреждениями или вовсе могли их избежать. Например, ТОО часто не отчитывались, но теперь они станут субъектами управления, как КСК, УК, и обязаны показывать жильцам, на что уходят деньги.

За нарушения грозят ощутимые штрафы:

— 50 МРП (≈197 тыс. тг) — за несвоевременное открытие счетов или непредоставление отчётов.

— 100 МРП (≈393 тыс. тг) — за повторное нарушение.

— До 400 МРП (≈1.6 млн тг) — для застройщиков, которые не передают документы жильцам.

Важный момент: штрафы нельзя платить из денег жильцов. Отныне это личная ответственность председателей ОСИ, руководителей КСК и управляющих.

Пять шагов для жильцов

Проведите собрание и определитесь: ОСИ или НУ. Если дом маленький (до 36 квартир), решите, нужен ли субъект управления (КСК или УК), и внесите решение в протокол. Проверьте, чтобы были открыты текущий и накопительный счета. Следите за отчётами и участвуйте в собраниях. При нарушениях обращайтесь в жилинспекцию — теперь у неё есть реальные рычаги давления.

