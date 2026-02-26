В преддверии Международного женского дня в социальных сетях активизируются интернет-мошенники. Полицейские отмечают: перед праздниками резко увеличивается число фейковых аккаунтов, которые представляются оптовыми поставщиками цветов или известными городскими магазинами.
Злоумышленники размещают объявления о продаже крупных партий тюльпанов по заниженной цене с обязательной предоплатой. После перевода денег «продавцы» перестают выходить на связь.
Шеф-флорист одного из цветочных магазинов Яна Сергеева рассказала, что ранее злоумышленники пытались действовать от имени реальных компаний, запрашивая у получателей букетов коды из СМС. Она подчеркнула, что официальные магазины никогда не требуют подтверждающих кодов и не отправляют подозрительные ссылки.
Специалисты советуют перед заказом проверять дату создания аккаунта, количество публикаций и отзывы на независимых платформах, таких как 2ГИС.
В полиции напоминают: требование полной предоплаты и слишком низкая цена — первые признаки мошенничества. А коды из СМС злоумышленники используют лишь как способ психологического давления.
