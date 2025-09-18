Полицейские задержали 16 молодых людей, которые помогали интернет — мошенникам, создавая для них благоприятные условия. Один из них — 18-летний житель Лисаковска — оказался поставщиком «чистых» SIM-карт, на которые позже оформлялись фейковые аккаунты в соцсетях и мессенджерах. Об этом сообщает пресс-служба ДП.

При обыске у него изъяли 21 мобильный телефон, 48 SIM-карт разных операторов и модем. Всё это использовалось в преступных схемах по обману казахстанцев. Ущерб от уже возбужденных пяти уголовных дел, где пострадали жители Алматы, Астаны, Актобе, Костаная и Семея, превысил 80 миллионов тенге.

Люди переводили деньги, не подозревая, что контактные номера зарегистрированы на подставных лиц, часто даже без их ведома.

В ходе расследования полиция установила ещё 15 молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет, вовлечённых в аналогичные преступные схемы. За участие несовершеннолетних в незаконной деятельности ответственность понесут не только они сами, но и их родители — в рамках действующего законодательства.

Правоохранители начали совместные профилактические мероприятия с Управлением образования, чтобы предотвратить вовлечение молодежи в преступные схемы.

Кроме того, в полиции напомнили о недавних поправках в Уголовный кодекс: теперь так называемым «дропперам» — тем, кто предоставляет данные или SIM-карты для мошенников — грозит до 7 лет лишения свободы.

Полиция призывает граждан быть внимательными: не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте данные банковских карт и одноразовые коды даже «знакомым» в мессенджерах.

