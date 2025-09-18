С 1 января 2026 года архивные работники по всей стране будут получать 25-процентную надбавку к зарплате, которая ранее выплачивалась неравномерно, передаёт корреспондент BAQ.kz

Об этом сообщил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

«Эта надбавка ранее предусматривалась в нашей программе, однако на местах её выплата осуществлялась неравномерно. Например, в западных регионах, таких как Актобе и Мангистауская область, надбавка либо не выплачивалась вовсе, либо частично. Теперь этот вопрос будет решён окончательно — по всей стране надбавка в 25 процентов будет выплачиваться на постоянной основе», — сказал депутат.

Елнур Бейсенбаев сообщил, что для архивистов, работающих в сельской местности, введут специальную надбавку. По его словам, средняя зарплата специалистов увеличится с 173 до 393 тысяч тенге за счёт единовременного повышения с применением коэффициента 1,75.

«Кроме того, архивам в Алматы и Астане будет официально присвоен статус «Национальный архив». Ранее такое звание имел только архив в Астане, но оно не было закреплено законодательно», — добавил депутат.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Высокоскоростные поезда не появятся в Казахстане – КТЖ Заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ануар Ахметжанов на брифинге в здании национального перевозчика прокомментировал...

Требуют срочно погасить "задолженность". К казахстанцам обратился Минюст К казахстанцам вновь обратились из-за мошенников, сообщает Zakon.kz. На этот раз важное предупреждение сделала пресс-служба...

В Минздраве сделали заявление касательно эпидситуации Министерство здравоохранения сообщает о стабильной эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям в стране. С начала эпидемиологического...