С 1 января 2026 года архивные работники по всей стране будут получать 25-процентную надбавку к зарплате, которая ранее выплачивалась неравномерно, передаёт корреспондент BAQ.kz
Об этом сообщил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев.
«Эта надбавка ранее предусматривалась в нашей программе, однако на местах её выплата осуществлялась неравномерно. Например, в западных регионах, таких как Актобе и Мангистауская область, надбавка либо не выплачивалась вовсе, либо частично. Теперь этот вопрос будет решён окончательно — по всей стране надбавка в 25 процентов будет выплачиваться на постоянной основе», — сказал депутат.
Елнур Бейсенбаев сообщил, что для архивистов, работающих в сельской местности, введут специальную надбавку. По его словам, средняя зарплата специалистов увеличится с 173 до 393 тысяч тенге за счёт единовременного повышения с применением коэффициента 1,75.
«Кроме того, архивам в Алматы и Астане будет официально присвоен статус «Национальный архив». Ранее такое звание имел только архив в Астане, но оно не было закреплено законодательно», — добавил депутат.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.
