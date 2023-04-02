От каких болезней чаще умирают казахстанцы

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Главные «убийцы» — это болезни системы кровообращения. Их доля в общей статистике смертности в прошлом году составила 22,6% (годом ранее — 23,7%).
На втором месте — рак и прочие новообразования (10,3%). Почти такую же долю в смертности занимают болезни органов дыхания (9,7%).
Причины остальных болезней, а это 40,1%, или 54 тыс. случаев, в официальной статистике не уточнены. Эта закрытая в плане информации группа «других причин» в 2022 году дала самое большое уменьшение численности умерших в абсолютных числах (-24,9 тыс. случаев), пишет Energeprom.kz.
В Казахстане смертность сократилась на 26% за год.