Переговоры по рейсу Костанай–Стамбул и новым зарубежным маршрутам
Международный аэропорт Костаная ведёт переговоры с турецкими авиаперевозчиками об открытии прямого рейса Костанай–Стамбул. В перспективе также рассматриваются маршруты в Ташкент и Грузию.
Пассажиропоток стабильно растёт: в прошлом году воздушная гавань обслужила около 460 тыс. человек, в этом году здесь ожидают превысить отметку в полмиллиона.
Связь с западом и востоком Казахстана
Аэропорт намерен «связать» Костанай с западом и востоком страны за счёт субсидируемых внутренних рейсов.
«Мы хотим на следующий год связать аэропорт “Костанай” с Западом и Востоком – открыть рейсы, хотя бы в летний период, на Усть-Каменогорск и на Атырау или Актау. Сегодня таких рейсов нет. Тогда мы, в принципе, закроем все направления именно внутренние», – рассказал руководитель аэропорта Аскар Бекбосынов.
Новые стоянки и запуск Duty Free
Параллельно ведётся модернизация инфраструктуры. Недавно в аэропорту завершили обустройство стоянки сразу на четыре самолёта.
В ближайшее время здесь заработает Duty Free – сейчас ожидается поставка товаров из Европы.
Гостиница для пассажиров рядом с терминалом
Отдельным проектом стала реконструкция соседнего здания под гостиницу для пассажиров. Частный инвестор вкладывает около 600 млн тенге, завершить работы планируется к февралю.
«Задержки бывают, пассажиры могут приехать раньше. Поэтому они будут пользоваться гостиницей», – пояснил глава аэропорта.
Обновление международного зала ожидания
Также разработана проектно-сметная документация на модернизацию зала ожидания для международных рейсов. Сейчас документы проходят экспертизу, после чего станет понятно, какой объём финансирования потребуется.
Средства планируется запросить у акимата Костанайской области.
