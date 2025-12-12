Переговоры по рейсу Костанай–Стамбул и новым зарубежным маршрутам

Международный аэропорт Костаная ведёт переговоры с турецкими авиаперевозчиками об открытии прямого рейса Костанай–Стамбул. В перспективе также рассматриваются маршруты в Ташкент и Грузию.

Пассажиропоток стабильно растёт: в прошлом году воздушная гавань обслужила около 460 тыс. человек, в этом году здесь ожидают превысить отметку в полмиллиона.

Связь с западом и востоком Казахстана

Аэропорт намерен «связать» Костанай с западом и востоком страны за счёт субсидируемых внутренних рейсов.

«Мы хотим на следующий год связать аэропорт “Костанай” с Западом и Востоком – открыть рейсы, хотя бы в летний период, на Усть-Каменогорск и на Атырау или Актау. Сегодня таких рейсов нет. Тогда мы, в принципе, закроем все направления именно внутренние», – рассказал руководитель аэропорта Аскар Бекбосынов.

Новые стоянки и запуск Duty Free

Параллельно ведётся модернизация инфраструктуры. Недавно в аэропорту завершили обустройство стоянки сразу на четыре самолёта.

В ближайшее время здесь заработает Duty Free – сейчас ожидается поставка товаров из Европы.

Гостиница для пассажиров рядом с терминалом

Отдельным проектом стала реконструкция соседнего здания под гостиницу для пассажиров. Частный инвестор вкладывает около 600 млн тенге, завершить работы планируется к февралю.

«Задержки бывают, пассажиры могут приехать раньше. Поэтому они будут пользоваться гостиницей», – пояснил глава аэропорта.

Обновление международного зала ожидания

Также разработана проектно-сметная документация на модернизацию зала ожидания для международных рейсов. Сейчас документы проходят экспертизу, после чего станет понятно, какой объём финансирования потребуется.

Средства планируется запросить у акимата Костанайской области.

В Казахстане начали массово снимать депозиты впервые за 10 месяцев По итогам ноября 2025 года объем депозитов, размещенных в Республике Казахстан, составил 44,46 трлн тенге....

Водителей предупредили об ответственности за выезд на закрытые трассы Штраф 30 МРП за первое нарушение Начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев 15 декабря...

Водители и пешеходы наказаны: полиция Костаная берёт переходы под особый контроль Начальник управления полиции Костаная Булат Иманов сообщил, что в городе усиливают меры по обеспечению безопасности...