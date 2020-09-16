От удара ножом погиб мужчина в Костанайской области

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На пульт «102» отдела полиции Карабалыкского района от жительницы села Шадыксаевка поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины. Об этом говорится в ответе пресс-службы департамента полиции области на запрос alau.kz
Данный факт был зарегистрирован по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 99 частью 1 Уголовного кодекса «Убийство».
В ходе проведения следственных действий полицейскими задержан 62-летний подозреваемый. Установлено, что подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область грудной клетки в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры.
В результате чего, 61-летний мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый содержится под стражей. Ведется досудебное расследование.
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