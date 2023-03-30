Отцепившийся прицеп стал причиной гибели троих человек. Суд вынес приговор

В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении водителя КАМАЗа за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих лиц. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Авария произошла 20 апреля 2022 года на автодороге сообщением «Костанай-Аулиеколь-Сурган» на 76 километре. Водитель «КАМАЗа» с прицепом, не имел на это соответствующего разрешения, допустил отсоединение буксировочного сцепного устройства.

После отсоединения сцепной системы прицеп отклонился от первоначального движения автопоезда и выехал на полосу встречного движения, совершив столкновение с автомашиной марки «Toyota Estima» под управлением Ш.. В результате ДТП водитель Ш. и два его пассажира скончались на месте происшествия, а третий пассажир В. был доставлен в районную больницу. От полученных телесных повреждений пассажиру В. причинен вред здоровью средней тяжести.

В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить наказание Х. в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления автотранспортным средством сроком на 7 лет. Подсудимый вину полностью признал. Потерпевшие просили назначить наказание в виде реального лишения свободы.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, подсудимого Х. — наличие малолетнего ребенка и признание вины. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Гражданские иски потерпевших в части взыскания причиненного материального и морального вреда удовлетворены частично.

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