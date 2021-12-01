Отдельные продавцы и таксисты начали призывать клиентов переходить на наличные

Предприниматели и таксисты просят казахстанцев запастись бумажными деньгами. Дружелюбные таблички с номерами телефонов на прилавках магазинах и в соцсетях начали теснить объявления, в которых клиентов жирным шрифтом просят срочно обзавестись наличными, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Закон о налогообложении мобильных переводов заработает со следующего года, напоминает канал. Однако многие совсем не согласны выводить из тени скромные доходы. И хотя в Министерстве финансов напоминают, что мелкий бизнес освобожден от налогов до 2023-го, не всех это успокаивает.

— Наличкой будем брать. Мы и так нищие. Если бы мне хватало своей пенсии, я бы здесь не стоял.

— Наличкага кетемиз гой.

Как отмечается в сюжете, те, кто не боится показывать доходы, говорят: их клиенты отказываются от банкнот. Приходят с одним телефоном в руках. По данным аналитиков, за последний год безналичные карточные транзакции выросли больше чем вдвое, а вот объем обналиченных денег в стране увеличился лишь на 4 процента, что является самым низким показателем за все время.

«В основном переводами, большая часть переводом. Это 70 процентов — переводом, наличными — 10 процентов и 20 процентов — картой. Если мы отменим переводы, то никто не будет наличными расплачиваться, я думаю. Никто не хочет сейчас наличные. Телефон только с собой берут», — говорит продавец Надира Турдиева.

Напомним, ажиотаж за прилавками магазинов начался после того, как депутаты одобрили законопроект. Он позволит облагать налогом мобильные переводы. Специально для этого ввели понятие «мобильный платеж». Это поможет вывести из тени тех, кто получал оплату товара или услуги онлайн.

«К примеру, таксисты могут применять специальный налоговый режим на основе патента. Данный режим используется при доходе, который не превышает 10,3 миллиона тенге в год. Касательно кассового аппарата: сейчас есть несколько мобильных приложений. Целью данных инициатив является дальнейшее развитие бизнеса в цифровом пространстве. И ни коим образом не преследует цели перехода на наличный расчет», — разъяснил пресс-секретарь Министерства финансов РК Алибек Абдилов.

При этом в Министерстве финансов напоминают, что индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты налогов с доходов до 2023 года. Не понимают переживаний и экономисты. Специалисты уверены, жители страны вряд ли вернутся к кошелькам, а вот бизнес, напротив, может оказаться в минусе.

«Это мировая тенденция. Я могу сказать, что Австралия через два-три года вообще наличные деньги не будет выпускать. Они все перейдут на цифровые деньги. То, что они говорят: «Будем брать наличными» — это шантаж власти или налоговиков. Если ты зарабатываешь, во всем мире платят 10-20-30 процентов налога, а ты хоть 2-3 процента тоже плати. Причем выявить тех, кто в тени, труда не составит, уверены специалисты. Для помощи они намерены подключить геолокацию и статистику поступлений на счет. Еще один старый добрый метод – это получение чека. Тогда ваши платежи уж точно будут учтены», — рассуждает экономист Сапарбай Жубаев.

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