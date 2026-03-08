Казахстану необходимо начать разработку нового Налогового кодекса. С таким предложением выступил эксперт Максим Барышев на CFO SUMMIT XIII, передает LS.

Высокая нагрузка на фонд оплаты труда

По словам Максима Барышева, при обсуждении действующего Налогового кодекса рассматривался розничный налог — аналог налога с продаж, применяемого в ряде стран, включая США и Японию. На практике этот механизм показал эффективность, и предприниматели рассчитывали на его сохранение с порогом в 600 тыс. МРП и ставкой 4% с возможностью снижения до 2%.

Однако сейчас ставка в 4% сохранена, но теоретически ее могут повысить. Ранее также обсуждалась ставка 8% для операций B2B.

Эксперт отметил, что сегодня налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в Казахстане составляет около 43% с учетом всех налогов и взносов, тогда как на упрощенном режиме она составляет около 3%.

По его мнению, в будущем Налоговом кодексе можно было бы установить единую ставку налогообложения фонда оплаты труда на уровне корпоративного подоходного налога — 20%. Это, как считает эксперт, позволит упростить взаимодействие между компаниями и снизить стимулы для ухода в тень.

Предприниматель Марат Баккулов при этом подчеркнул, что бизнес больше беспокоит не сама налоговая нагрузка, а неопределенность правил.

«Бизнесу важна стабильность и предсказуемость налоговой системы», — отметил он.

Контрабанда и теневая экономика

По оценке Максима Барышева, более 16% экономики Казахстана находится в теневом секторе, включая контрабанду товаров.

В качестве одной из мер он предложил усилить контроль на границе, например, установив системы видеонаблюдения «Сергек» на всех пунктах пропуска.

Кроме того, эксперт высказал идею пересмотреть систему налога на добавленную стоимость (НДС) — отменить его внутри страны и сохранить только при импорте товаров. По его мнению, это могло бы стимулировать развитие внутреннего производства.

Дискуссия вокруг НДС

Финансист Галим Хусаинов не поддержал такую инициативу. По его словам, НДС является одним из основных источников доходов государственного бюджета.

«Если отменить НДС внутри страны, он фактически превратится в импортную пошлину. Тогда возникает вопрос, за счет каких средств государство будет финансировать инфраструктурные и социальные проекты», — отметил он.

Также эксперт обратил внимание на неравные условия конкуренции на рынке. Например, крупные магазины платят НДС и корпоративный налог, в то время как некоторые продавцы на маркетплейсах могут работать без НДС и платить лишь 3% налога, что создает ценовой дисбаланс и стимулирует серый импорт.

Цифровизация налогового администрирования

Заместитель председателя Национальная палата предпринимателей «Атамекен» Тимур Жаркенов отметил, что в обсуждении нового Налогового кодекса поднимается и вопрос совершенствования таможенного администрирования.

По его словам, сегодня налоговые органы обладают значительными массивами данных благодаря цифровизации и системам Big Data. Это позволяет более точно выявлять нарушения.

Финансист Галим Хусаинов подчеркнул, что использование больших данных действительно может повысить собираемость налогов, однако важно соблюдать баланс, чтобы не создавать чрезмерное давление на бизнес.

Необходим сервисный подход

Максим Барышев считает, что государству стоит переходить к сервисной модели взаимодействия с предпринимателями — упрощать налоговую систему, сокращать количество сборов и объединять государственные сервисы.

По его мнению, показатели эффективности налоговых органов должны быть ориентированы не на количество штрафов, а на развитие бизнеса. Например, одним из критериев может стать увеличение срока работы компаний, который сейчас в среднем составляет три–пять лет.

При этом Галим Хусаинов напомнил, что налоговые органы выполняют прежде всего фискальную функцию, обеспечивая равную уплату налогов.

Эксперт также отметил проблему низкой квалификации сотрудников налоговых органов, связанную с невысокими зарплатами.

«Важно повышать качество работы и использовать цифровые инструменты более эффективно», — подчеркнул он.

