Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что первоочередной задачей является упорядочение финансовых потоков в социальной сфере.

Особое внимание — образованию и здравоохранению

Президент подчеркнул, что особого внимания требуют такие ключевые направления, как образование и здравоохранение. Эти сферы, по его словам, вызывают повышенный общественный интерес и напрямую влияют на будущее страны. При этом в ходе мониторинга там выявляется значительное количество нарушений.

Не тотальные проверки, а выявление рисков

Касым-Жомарт Токаев отметил, что при контроле финансовых операций важно использовать современные подходы, направленные на достижение конкретных результатов. Основная задача, по его словам, заключается не в проведении тотальных проверок, а в своевременном выявлении вызовов, представляющих угрозу для экономики, и принятии соответствующих мер.

Действовать без перегибов

Президент отдельно подчеркнул, что работа должна вестись без перегибов. Он повторил, что ключевая задача сотрудников профильного агентства — не массовые проверки финансовых учреждений, а выявление экономических рисков и их оперативное купирование.

Цифровые методы и роль человеческого интеллекта

Глава государства указал на необходимость активного внедрения цифровых методов работы. При этом он отметил, что наряду с искусственным интеллектом важно сохранять и развивать собственный интеллектуальный потенциал специалистов.

Президент предупредил о рисках чрезмерного использования ИИ

Токаев обратил внимание на то, что всё больше людей начинают чрезмерно полагаться на технологии искусственного интеллекта. По его словам, некоторые уже перестали самостоятельно готовить выступления, перекладывая эту задачу на цифровые сервисы, что может негативно отражаться на уровне образования и профессиональной подготовки.

Президент назвал такую тенденцию серьёзным побочным эффектом и подчеркнул важность полноценного обучения и развития аналитического мышления.

