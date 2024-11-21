Агентство по защите и развитию конкуренции усмотрело в действиях Министерства просвещения признаки антиконкурентных действий. К такому выводу госорган пришёл после рассмотрения обращения ТОО «Kүнделік», передает informburo.kz

Школы нескольких регионов Казахстана отказались от «Kүнделік» и перешли на электронный дневник BilimClass. В ТОО «Kүнделік» сообщали, что до начала учебного года их систему использовали 5200 школ, сейчас осталось лишь 2400. В компании считают, что на решение местных властей могли повлиять представители Министерства просвещения, направив в регионы соответствующие письма. В ведомстве обвинение опровергли.

В ТОО «Kүнделік» редакции Informburo.kz сообщили, что направили обращение в адрес Агентства по защите и развитию конкуренции. Информацию подтвердили в самом государственном органе.

«Агентство в рамках рассмотрения обращения ТОО на действия Министерства просвещения вынесло уведомление о наличии в действиях государственного органа признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции. Срок его исполнения и предоставления информации об этом составляет 30 календарных дней», – ответили в агентстве на запрос редакции.

В АЗРК отметили, что неисполнение уведомления в установленные сроки является основанием для начала расследования, которое подразумевает «сбор фактических данных, подтверждающих или опровергающих совершение нарушения».

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