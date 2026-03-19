Заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина Сеилжан Ахметов прокомментировал вопросы проверки доходов физических лиц и возможных последствий при выявлении несоответствий, сообщает tengrinews.kz

Проверки уже идут

По его словам, в настоящее время проводится камеральный контроль, однако конкретные результаты пока не озвучиваются.

«Проверка ведётся, на данный момент данных нет. Мы сообщим дополнительно», — отметил Ахметов на брифинге в СЦК.

Что такое камеральный контроль

Камеральная проверка — это форма налогового контроля, при которой данные анализируются дистанционно, на основе деклараций и отчётности. В отличие от выездных проверок, налоговые органы не посещают граждан лично, а проверяют информацию через свои системы.

Что грозит при несоответствии

Если у гражданина выявляют расхождения между доходами и расходами, ему направляется уведомление.

В случае, если объяснить происхождение средств не удаётся, необходимо будет уплатить налог в размере 10% от суммы выявленного расхождения.

Усиление контроля

Ранее в Министерстве финансов заявляли о внедрении системы, которая объединит данные из различных государственных баз.

Речь идёт о сведениях о перелётах, покупках за рубежом, имуществе и финансовых операциях. Это позволит сопоставлять реальные расходы граждан с их официальными доходами.

Кого коснутся проверки

Новый механизм будет распространяться не только на государственных служащих, но и на всех граждан.

При выявлении значительных расхождений возможны дополнительные проверки, в том числе с участием антикоррупционных органов.

