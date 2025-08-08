Подписанный главой государства Налоговый Кодекс наконец утихомирил споры вокруг процентной ставки налога на добавленную стоимость. По новому документу теперь базовая ставка НДС будет составляет — 16% вместо 12.

В законную силу кодекс вступит с 1 января 2026 года.

«Отменяется льгота по НДС на жилье, продажа квартир будет облагаться НДС, если строительство началось после 1 января 2026 года. Для медицины пониженную ставку вводят НДС — 5% с 2026 года, на ряд услуг и лекарств», — говорит руководитель управления департамента госдоходов по Костанайской области Зарина Бекмухамедова.

Однако, если по действующему закону, этот налог должны платить компании с ежегодным оборотом в 20 тысяч МРП, то в новой редакции кодекса, порог снижен вдвое — до 10 тысяч МРП. Таким образом государство планирует пресечь распространенную схему дробления бизнеса, при которой крупные компании маскируются под множество мелких, чтобы не платить этот налог. Не менее напряженная тема в сфере налогообложения — пенсионные выплаты из ЕНПФ, снятие которые долгие годы облагалось индивидуальным подоходным налогом. Со следующего года эту норму отменят.

«У вас есть на счету 6 млн тенге, ну скажем, грубо говоря, у вас предел был 4 млн тенге. Вот эти 2 млн вам можно снять для приобретения жилья. Раньше, при снятии, допустим, тех же самых 2 млн вы заплатили бы 10% налога, теперь, вы эти налоги платить не будете», — объяснили в департаменте.

Зарина Бекмухамедова также анонсировала, что поправки коснулись и транспортного налога. Этот вычет будет взиматься также один раз в год, но именно юридические лица вместе с этим больше не будут подавать расчеты своих текущих платежей. Специалист отметила, что введены коэффициенты по возрасту машин. К примеру, если машине больше 10 лет, то человек будет платить налог с 30% скидкой, а если больше 20 лет, то с 50% скидкой от суммы налога на его авто. Руководитель управления также рассказала о поправках, которые касаются социально-уязвимой категории населения.

«Я хотела бы рассказать про новый вычет для лиц с инвалидностью. Если раннее у них была льгота по вычетам 282 кратного МРП, то с 1 января 2026 года этот вычет увеличивается до 5000 МРП. Это одно из, мне кажется, положительных изменений для лиц с инвалидностью», — объяснила Зарина Бекмухамедова.

Работники департамента госдоходов подчеркнули, что новый кодекс направлен на упрощение налоговой отчетности. Из 39 форм таких документов отменили сразу 12. И, в целом налоговый контроль начнет носить предупредительный характер. К примеру, при незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса.

