Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с тремя автомобилями

— Сегодня, 10:28
Изображение для новости: Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с тремя автомобилями

Фото пресс-службы ДП

Ночью в одном из дворов Костаная был угнан незапертый автомобиль ВАЗ 21099, оставленный с ключами в замке зажигания. Угонщик, не справившись с управлением, совершил столкновение с тремя машинами — BMW, Toyota Alphard и Fiat, после чего скрылся с места происшествия.

Наряды полиции были незамедлительно ориентированы на розыск подозреваемого. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой старший криминалист оперативно-криминалистической группы Данияр Нурканов.

Изображение 1 для Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с тремя автомобилями

Фото пресс-службы ДП

Во время осмотра он изъял отпечатки пальцев с автомобиля, и при проверке по базе данных была установлена личность, причастная к угону. Им оказался 27-летний житель Костаная.

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится досудебное расследование.

Изображение 2 для Отпечатки пальцев вывели на угонщика, устроившего ДТП с тремя автомобилями

Фото пресс-службы ДП

Кроме того, будет дана правовая оценка обстоятельствам ДТП, а также рассмотрен вопрос возмещения материального ущерба, причинённого владельцам пострадавших автомобилей.

Полиция напоминает гражданам о необходимости бережного отношения к своему имуществу. Не оставляйте ключи в машине, всегда закрывайте двери и не оставляйте транспорт без присмотра.



