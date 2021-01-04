«Отправляйте фото и видео» – в Минздраве призвали граждан помочь в борьбе с нарушителями карантина

В Минздраве попросили граждан страны отправлять фото и видео нарушений карантина, передает BaigeNews.kz

«Хотела бы попросить всех жителей Казахстана, в том числе и журналистов, пожалуйста, отправляйте нам фото и видео, если вы становитесь свидетелем мероприятия, которое запрещено. Передавайте информацию в полицию, в мониторинговую службу, в органы санитарно-эпидемиологической службы, чтобы мы могли оперативно выезжать и принимать меры», − сказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

Вместе с тем она отметила, что с 31 декабря по 1 января мониторинговыми группами было выявлено в два раза больше нарушений, чем за предыдущую неделю

«С 31-го декабря по 1-ое число мониторинговыми группами, которые проводили работу, было выявлено нарушений в два раза больше, чем за предыдущую неделю. Было наложено более тысячи штрафов. Только за эти два дня было проведено порядка 800 рейдов и выявлено более 70 нарушителей. Как правило, все нарушения были связаны с работой объектов, которые не должны работать, с нарушением режима работы, то есть установленного времени и увеличением количества людей, которым разрешается находиться в объектах общепита», − заключила Есмагамбетова.

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