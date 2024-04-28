USD 443.35
EUR 475.54
RUB 4.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Отразилось ли введение единого часового пояса на здоровье казахстанцев, рассказали…

Отразилось ли введение единого часового пояса на здоровье казахстанцев, рассказали в Минздраве

Фотография для новости Отразилось ли введение единого часового пояса на здоровье казахстанцев, рассказали в Минздраве

pixabay.com

После введения в Казахстане единого часового пояса всплеска обращений в больницы из-за ухудшения состояния со стороны казахстанцев не наблюдалось, сказала вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова на брифинге в сенате, передает informburo.kz

«Хочу отметить, что переход к новому часовому поясу обоснован учёными. Всплеска заболеваний, а это в первую очередь заболевания связанные с сердечно-сосудистой, не было, этих обращений не было», – рассказала вице-министр здравоохранения.

Она также отметила, что в её жизни ничего не изменилось, кроме того, что она стала спать на час больше.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Вновь открылся пограничный пункт пропуска в Костанайской области