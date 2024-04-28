Отразилось ли введение единого часового пояса на здоровье казахстанцев, рассказали в Минздраве

После введения в Казахстане единого часового пояса всплеска обращений в больницы из-за ухудшения состояния со стороны казахстанцев не наблюдалось, сказала вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова на брифинге в сенате, передает informburo.kz

«Хочу отметить, что переход к новому часовому поясу обоснован учёными. Всплеска заболеваний, а это в первую очередь заболевания связанные с сердечно-сосудистой, не было, этих обращений не было», – рассказала вице-министр здравоохранения.

Она также отметила, что в её жизни ничего не изменилось, кроме того, что она стала спать на час больше.

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