Отразилось ли введение единого часового пояса на здоровье казахстанцев, рассказали в Минздраве

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После введения в Казахстане единого часового пояса всплеска обращений в больницы из-за ухудшения состояния со стороны казахстанцев не наблюдалось, сказала вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова на брифинге в сенате, передает informburo.kz
«Хочу отметить, что переход к новому часовому поясу обоснован учёными. Всплеска заболеваний, а это в первую очередь заболевания связанные с сердечно-сосудистой, не было, этих обращений не было», – рассказала вице-министр здравоохранения.
Она также отметила, что в её жизни ничего не изменилось, кроме того, что она стала спать на час больше.
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