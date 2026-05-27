«Ответственнее учителей никого не найдешь» — аким Костаная о дежурствах на пляжах





Аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал работу педагогов, которые участвуют в обеспечении безопасности детей на водоёмах и в летних лагерях.

По словам главы города, в прошлом году власти столкнулись с критикой после решения привлечь работников сферы образования к дежурствам у воды.

— В прошлом году меня критиковали, когда я сказал, что мы будем обеспечивать безопасность наших детей на воде. Писали: «Учителей заставляют». Но это очень нужная организация работы для того, чтобы обезопасить детей, — отметил аким.

Он подчеркнул, что после произошедшего в прошлом году трагического случая до начала купального сезона в городе усилили меры безопасности, и после этого несчастных случаев на воде удалось избежать.

Марат Жундубаев также заявил, что сотрудники образования получают заработную плату за такую работу, а участие в ней не ограничивается только школьными учителями.

— Это необязательно должны быть учителя. Это могут быть любые сотрудники сферы образования. Преподаватели ДЮСШ, школ едут в лагеря, и мы это приветствуем. Это подработка, дополнительные деньги, — сказал аким.

По его словам, для родителей важно, чтобы дети находились под присмотром ответственных людей.

— Самое главное — родители уверены, что дети будут в надёжных руках. Ответственнее учителей никого не найдёшь, — подчеркнул глава города.

