«Ответственнее учителей никого не найдешь» — аким Костаная о дежурствах на пляжах

Аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал работу педагогов, которые участвуют в обеспечении безопасности детей на водоёмах и в летних лагерях.
По словам главы города, в прошлом году власти столкнулись с критикой после решения привлечь работников сферы образования к дежурствам у воды.
— В прошлом году меня критиковали, когда я сказал, что мы будем обеспечивать безопасность наших детей на воде. Писали: «Учителей заставляют». Но это очень нужная организация работы для того, чтобы обезопасить детей, — отметил аким.
Он подчеркнул, что после произошедшего в прошлом году трагического случая до начала купального сезона в городе усилили меры безопасности, и после этого несчастных случаев на воде удалось избежать.
Марат Жундубаев также заявил, что сотрудники образования получают заработную плату за такую работу, а участие в ней не ограничивается только школьными учителями.
— Это необязательно должны быть учителя. Это могут быть любые сотрудники сферы образования. Преподаватели ДЮСШ, школ едут в лагеря, и мы это приветствуем. Это подработка, дополнительные деньги, — сказал аким.
По его словам, для родителей важно, чтобы дети находились под присмотром ответственных людей.
— Самое главное — родители уверены, что дети будут в надёжных руках. Ответственнее учителей никого не найдёшь, — подчеркнул глава города.
Подросток пропал в Костанайской области
BNPL, рассрочка, микрокредит: три инструмента, одна путаница
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.