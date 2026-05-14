Подросток пропал в Костанайской области





Сегодня ночью на пульт 102 поступило сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетнего. По информации полиции, около 02:00 подросток ушёл из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисково-розыскные мероприятия. В результате комплекса оперативных действий местонахождение несовершеннолетнего было установлено менее чем за сутки.

Подросток найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. После установления обстоятельств он был передан законным представителям.

В полиции напомнили родителям о необходимости внимательно следить за местонахождением и безопасностью несовершеннолетних детей.

