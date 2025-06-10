В Костанае хотят увеличить число мест для купания

В Костанае остаётся ряд проблемных вопросов, связанных с профилактикой гибели людей на воде. Одной из главных проблем специалисты называют недостаточное количество оборудованных пляжей и официальных мест для купания.
В связи с этим для предотвращения несчастных случаев предложен ряд дополнительных мер безопасности.
До 1 июня в городе планируют установить 30 запрещающих знаков на наиболее опасных участках. Они появятся в 18 садовых обществах, восемь из которых расположены рядом с рекой Тобол. В остальных находятся котлованы и другие опасные водоёмы.
Кроме того, предупреждающие знаки намерены установить:
— в районе Корейского моста;
— у Гагаринской плотины;
— в районе набережной КЖБИ;
— у родника КЖБИ;
— между малым мостом и базой отдыха «Ак Шанырак»;
— на озере Тарелочка;
— в жилых массивах Кунай и Амангельды.
Также предлагается установить дополнительную спасательную вышку с полным обзором зоны обслуживания и оборудовать её спасательными средствами — жилетами и кругами.
Отдельно рассматривается вопрос создания дополнительных официальных мест для купания в районе посёлка Кунай и микрорайона КСК. Специалисты отмечают, что в жаркий период существующих пляжей недостаточно, поэтому жители часто купаются в необорудованных и опасных местах.
Кроме того, для предотвращения трагедий планируется установить ограждения в районе Гагаринской плотины.
