Отключат свет, газ и воду: казахстанцев предупредили об опасных сообщениях от «коммунальщиков»





В последнее время интернет-мошенники всё чаще используют новые способы обмана граждан. Злоумышленники рассылают поддельные сообщения через социальные сети и мессенджеры, представляясь сотрудниками коммунальных служб.

Мошенники сообщают о якобы неоплаченных коммунальных счетах, задолженности или угрозе отключения света, газа и воды в случае несвоевременной оплаты. После этого они начинают оказывать психологическое давление и требуют срочно перевести деньги.

Особую опасность представляет то, что оплату просят отправить не на официальный счёт организации, а на банковскую карту или номер телефона частного лица.

Специалисты напоминают: настоящие коммунальные службы никогда не требуют переводить деньги на личные счета.

Главная цель мошенников — запугать человека и заставить действовать быстро, не оставляя времени на проверку информации.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

— не доверять сомнительным сообщениям;

— не переводить деньги незнакомым людям;

— проверять информацию только через официальные приложения и коммунальные службы;

— никому не сообщать личные данные, номер банковской карты и SMS-коды;

— блокировать подозрительные аккаунты и сообщать о них в полицию.

Если вы получили подозрительное сообщение или столкнулись с мошенничеством, необходимо немедленно обратиться по номеру 102.

