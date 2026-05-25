Отключат свет, газ и воду: казахстанцев предупредили об опасных сообщениях от «коммунальщиков»

В последнее время интернет-мошенники всё чаще используют новые способы обмана граждан. Злоумышленники рассылают поддельные сообщения через социальные сети и мессенджеры, представляясь сотрудниками коммунальных служб.
Мошенники сообщают о якобы неоплаченных коммунальных счетах, задолженности или угрозе отключения света, газа и воды в случае несвоевременной оплаты. После этого они начинают оказывать психологическое давление и требуют срочно перевести деньги.
Особую опасность представляет то, что оплату просят отправить не на официальный счёт организации, а на банковскую карту или номер телефона частного лица.
Специалисты напоминают: настоящие коммунальные службы никогда не требуют переводить деньги на личные счета.
Главная цель мошенников — запугать человека и заставить действовать быстро, не оставляя времени на проверку информации.
Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
— не доверять сомнительным сообщениям;
— не переводить деньги незнакомым людям;
— проверять информацию только через официальные приложения и коммунальные службы;
— никому не сообщать личные данные, номер банковской карты и SMS-коды;
— блокировать подозрительные аккаунты и сообщать о них в полицию.
Если вы получили подозрительное сообщение или столкнулись с мошенничеством, необходимо немедленно обратиться по номеру 102.
