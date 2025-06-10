В Костанае перенесли гарантийный ремонт проспекта Абая





Гарантийный ремонт проспекта Абая в Костанае переносится из-за задержек со стороны подрядной организации. Об этом сообщил аким города Марат Жундубаев.

Ранее Центр качества выявил на главной магистрали города более 16 тысяч квадратных метров колейности. Проспект Абая находится на гарантии последний год.

До этого представитель подрядной организации «АБЗ+» на аппаратном совещании пообещал завершить ремонтные работы в течение двух недель — до 27 мая. Однако сроки оказались сорваны.

— Я спросил: в какие сроки вы уложитесь? Человек сам назвал даты, но все сроки уже вышли. Теперь будем разбираться. Вопрос сложный, но с подрядчиком будем работать, — заявил аким.

Также Марат Жундубаев прокомментировал ситуацию на улице Карбышева, где дорожное полотно сняли ещё в начале месяца.

По его словам, подрядчиком работ является ТОО «ВАН», которое сейчас занимается средним ремонтом сразу нескольких улиц города, включая Волынова и Быковского.

— По Карбышева сейчас идут подготовительные работы. Темпы, конечно, не рекордные. Я вижу, что они меняют бордюры, думаю, из-за этого и происходит задержка, — отметил глава города.

