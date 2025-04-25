Будут ли перепроверять набравших максимальные баллы на ЕНТ, ответил министр

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая рассказал, будут ли дополнительно проверять абитуриентов, набравших максимальные баллы на ЕНТ.
По словам министра, тестирование проходит в условиях усиленного контроля и с использованием современных технологий безопасности.
Он отметил, что на входе абитуриенты проходят проверку через металлодетекторы, а в аудиториях установлены камеры наблюдения. Система отслеживает поведение тестируемого по нескольким параметрам и фиксирует любые подозрительные действия.
— Все проходит в очень жестко контролируемой среде. Используются усиленные процедуры безопасности, работают специально обученные сотрудники и инспекторы, — сообщил Саясат Нурбек.
Министр также пояснил, что видеозаписи тестирования сохраняются в течение нескольких месяцев, а сотрудники Национального центра тестирования дополнительно просматривают материалы.
По его словам, на сегодняшний день внедрены практически все возможные технические меры контроля.
Саясат Нурбек прокомментировал и распространяющиеся в соцсетях слухи о якобы нечестном получении высоких баллов на ЕНТ.
— Пока ни один такой случай не подтвердился. Есть абитуриенты, которые действительно показывают высокие результаты. Среди них есть и выпускники сельских школ, дети педагогов, — отметил министр.
Он подчеркнул, что без конкретных оснований перепроверять школьников только из-за высоких баллов неправильно.
— Если есть подозрения, механизм проверки существует. Но создавать необоснованное недоверие к детям, которые хорошо подготовились, не нужно, — резюмировал глава ведомства.
Аким Костанайской области высказался о выпускных вечерах
Повышение цен на детские лагеря прокомментировали в Минпросвещения
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.