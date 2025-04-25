Будут ли перепроверять набравших максимальные баллы на ЕНТ, ответил министр





Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве 26 мая рассказал, будут ли дополнительно проверять абитуриентов, набравших максимальные баллы на ЕНТ.

По словам министра, тестирование проходит в условиях усиленного контроля и с использованием современных технологий безопасности.

Он отметил, что на входе абитуриенты проходят проверку через металлодетекторы, а в аудиториях установлены камеры наблюдения. Система отслеживает поведение тестируемого по нескольким параметрам и фиксирует любые подозрительные действия.

— Все проходит в очень жестко контролируемой среде. Используются усиленные процедуры безопасности, работают специально обученные сотрудники и инспекторы, — сообщил Саясат Нурбек.

Министр также пояснил, что видеозаписи тестирования сохраняются в течение нескольких месяцев, а сотрудники Национального центра тестирования дополнительно просматривают материалы.

По его словам, на сегодняшний день внедрены практически все возможные технические меры контроля.

Саясат Нурбек прокомментировал и распространяющиеся в соцсетях слухи о якобы нечестном получении высоких баллов на ЕНТ.

— Пока ни один такой случай не подтвердился. Есть абитуриенты, которые действительно показывают высокие результаты. Среди них есть и выпускники сельских школ, дети педагогов, — отметил министр.

Он подчеркнул, что без конкретных оснований перепроверять школьников только из-за высоких баллов неправильно.

— Если есть подозрения, механизм проверки существует. Но создавать необоснованное недоверие к детям, которые хорошо подготовились, не нужно, — резюмировал глава ведомства.

