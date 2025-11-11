Аким Костанайской области высказался о выпускных вечерах





Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил усилить меры безопасности во время проведения выпускных мероприятий.

Глава региона отметил, что управления образования и здравоохранения совместно с департаментом полиции должны обеспечить дежурство медицинских работников, психологов и сотрудников правоохранительных органов.

Особое внимание, по словам акима, необходимо уделить организации выпускных вечеров.

— Выпускные мероприятия должны проходить в рамках школьного формата. Выпускной вечер должен остаться для детей тёплым и памятным событием, а не поводом для излишних расходов и рисков, — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Он также отметил, что все праздничные мероприятия должны пройти организованно, культурно и, самое главное, безопасно для детей.

Повышение цен на детские лагеря прокомментировали в Минпросвещения Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на пресс-конференции в правительстве рассказала, стоит ли ожидать повышения цен на...

Почти 90 обращений за сутки поступили в детский травмпункт Костаная В Костанайской области с наступлением тёплой погоды и началом школьных каникул резко увеличилось количество детских...