Аким Костанайской области высказался о выпускных вечерах

— Сегодня, 19:12
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил усилить меры безопасности во время проведения выпускных мероприятий.

Глава региона отметил, что управления образования и здравоохранения совместно с департаментом полиции должны обеспечить дежурство медицинских работников, психологов и сотрудников правоохранительных органов.

Особое внимание, по словам акима, необходимо уделить организации выпускных вечеров.

— Выпускные мероприятия должны проходить в рамках школьного формата. Выпускной вечер должен остаться для детей тёплым и памятным событием, а не поводом для излишних расходов и рисков, — подчеркнул Кумар Аксакалов.

Он также отметил, что все праздничные мероприятия должны пройти организованно, культурно и, самое главное, безопасно для детей.



