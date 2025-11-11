Аким Костанайской области высказался о выпускных вечерах

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов поручил усилить меры безопасности во время проведения выпускных мероприятий.
Глава региона отметил, что управления образования и здравоохранения совместно с департаментом полиции должны обеспечить дежурство медицинских работников, психологов и сотрудников правоохранительных органов.
Особое внимание, по словам акима, необходимо уделить организации выпускных вечеров.
— Выпускные мероприятия должны проходить в рамках школьного формата. Выпускной вечер должен остаться для детей тёплым и памятным событием, а не поводом для излишних расходов и рисков, — подчеркнул Кумар Аксакалов.
Он также отметил, что все праздничные мероприятия должны пройти организованно, культурно и, самое главное, безопасно для детей.
