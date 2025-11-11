Почти 90 обращений за сутки поступили в детский травмпункт Костаная

— Сегодня, 16:50
В Костанайской области с наступлением тёплой погоды и началом школьных каникул резко увеличилось количество детских травм. Одними из первых это почувствовали врачи-травматологи.

Только 24 мая в травмпункт Костанайской областной детской больницы поступило 89 обращений за сутки. Ещё несколькими днями ранее медики приняли рекордное количество пациентов — 90 детей.

Как рассказал Руслан Жумабаев, это значительно больше показателей прошлых месяцев и предыдущих лет.

— Чем теплее на улице, тем чаще дети выходят гулять, соответственно растёт и травматизм, — отметил врач.

По словам специалиста, чаще всего дети получают травмы при падениях — во время игр, катания на велосипедах, самокатах и электросамокатах, а также на спортивных площадках.

Особую опасность, по словам врача, представляют уличные тренажёры и качели.

— Дети суют пальцы в тренажёры. Бывают частичные и полные травматические ампутации пальцев. Также часто происходят падения с турников, горок, велосипедов и электросамокатов, — сообщил Руслан Жумабаев.

В районах, по его словам, нередко фиксируются травмы после падений с мотоциклов.

При этом тяжёлые ДТП с участием детей происходят редко. В основном врачи диагностируют ушибы и переломы различной степени тяжести.

Медики рекомендуют при катании на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах обязательно использовать защитную экипировку, а также соблюдать осторожность во время активных игр на улице.



