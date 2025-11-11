Почти 90 обращений за сутки поступили в детский травмпункт Костаная

В Костанайской области с наступлением тёплой погоды и началом школьных каникул резко увеличилось количество детских травм. Одними из первых это почувствовали врачи-травматологи.
Только 24 мая в травмпункт Костанайской областной детской больницы поступило 89 обращений за сутки. Ещё несколькими днями ранее медики приняли рекордное количество пациентов — 90 детей.
Как рассказал Руслан Жумабаев, это значительно больше показателей прошлых месяцев и предыдущих лет.
— Чем теплее на улице, тем чаще дети выходят гулять, соответственно растёт и травматизм, — отметил врач.
По словам специалиста, чаще всего дети получают травмы при падениях — во время игр, катания на велосипедах, самокатах и электросамокатах, а также на спортивных площадках.
Особую опасность, по словам врача, представляют уличные тренажёры и качели.
— Дети суют пальцы в тренажёры. Бывают частичные и полные травматические ампутации пальцев. Также часто происходят падения с турников, горок, велосипедов и электросамокатов, — сообщил Руслан Жумабаев.
В районах, по его словам, нередко фиксируются травмы после падений с мотоциклов.
При этом тяжёлые ДТП с участием детей происходят редко. В основном врачи диагностируют ушибы и переломы различной степени тяжести.
Медики рекомендуют при катании на велосипедах, самокатах, роликах и скейтбордах обязательно использовать защитную экипировку, а также соблюдать осторожность во время активных игр на улице.
