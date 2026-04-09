В Казахстане изменят систему аттестации учителей





Министерство просвещения Казахстана пересмотрит систему аттестации педагогов и уберёт часть требований, которые долгие годы вызывали недовольство среди учителей. Об этом на брифинге в Правительстве сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает rus.baq.kz

По словам министра, главная цель изменений — снизить нагрузку на педагогов и дать им возможность сосредоточиться на обучении детей, а не на формальной отчетности.

Теперь учителям больше не нужно будет писать статьи, разрабатывать авторские программы, учебные пособия и другие методические материалы для прохождения аттестации.

Также сократят количество открытых уроков. Ранее от педагогов могли требовать до 25 показательных занятий в год. Теперь их количество уменьшат до 3–4.

— Мы хотим оценивать ежедневную работу педагога, а не только показательные выступления, — отметила министр.

Отдельно в ведомстве пересмотрели систему тестирования педагогов. По словам Жулдыз Сулейменовой, именно она вызывала наибольшее количество жалоб со стороны учителей.

Министр сообщила, что в феврале около 80% педагогов дополнительного образования не смогли пройти первый этап тестирования. Позже анализ показал, что часть вопросов не соответствовала их профессиональным обязанностям и создавала чрезмерную нагрузку.

— Аттестация не должна превращаться в источник постоянного стресса и эмоционального выгорания, — подчеркнула глава Минпросвещения.

Одним из главных изменений станет отмена ОЗП — теста оценки предметных знаний — для действующих учителей. Такое решение принято по поручению президента Касым-Жомарт Токаев.

При этом система тестирования сохранится для выпускников вузов и молодых специалистов, которые только начинают работать в школах.

В министерстве также сообщили, что около 51 тысячи педагогов уже успешно прошли тестирование. Они продолжат аттестацию по действующим правилам и смогут получать соответствующие надбавки с сентября.

Кроме того, учителям пообещали вернуть деньги за оплаченные пересдачи тестов, которые не состоялись после отмены системы.

Ещё одно изменение — перевод портфолио педагогов в электронный формат. Учителям больше не придётся собирать бумажные документы вручную.

Полностью внедрить новые правила аттестации планируют с января 2027 года.

