Отказ от СОР и СОЧ снова обсуждают в Казахстане

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве 26 мая заявила, что в школах Казахстана постепенно могут начать отходить от системы СОР и СОЧ.
По словам министра, сейчас в образовательные стандарты внедряются отдельные контрольные работы — диктанты, изложения и сочинения.
— Сейчас мы в стандарт внедряем отдельные контрольные работы — это диктанты, изложения, сочинения. Поэтому потихоньку будем отходить от СОР и СОЧ. Но для этого нам нужны обоснования, в том числе аналитика, — отметила Жулдыз Сулейменова.
Она сообщила, что Комитет среднего образования Министерства просвещения провёл анализ системы оценивания с 1 по 11 классы за 2025–2026 учебный год. Специалисты изучили задания и ответы школьников по СОР и СОЧ.
При этом министр отметила, что некоторые системы пока не загружают ответы учеников, поэтому работа по анализу продолжается.
Окончательное решение о том, в каких классах СОР и СОЧ сохранятся, а где их заменят другими форматами проверки знаний, планируют озвучить к августовской педагогической конференции.
Костанайская область вошла в список регионов для расселения иммигрантов
Дети тонут без присмотра взрослых — заявление МЧС Казахстана
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.