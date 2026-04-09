Отказ от СОР и СОЧ снова обсуждают в Казахстане

— Сегодня, 14:27
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве 26 мая заявила, что в школах Казахстана постепенно могут начать отходить от системы СОР и СОЧ.

— Сейчас мы в стандарт внедряем отдельные контрольные работы — это диктанты, изложения, сочинения. Поэтому потихоньку будем отходить от СОР и СОЧ. Но для этого нам нужны обоснования, в том числе аналитика, — отметила Жулдыз Сулейменова.

Она сообщила, что Комитет среднего образования Министерства просвещения провёл анализ системы оценивания с 1 по 11 классы за 2025–2026 учебный год. Специалисты изучили задания и ответы школьников по СОР и СОЧ.

При этом министр отметила, что некоторые системы пока не загружают ответы учеников, поэтому работа по анализу продолжается.

Окончательное решение о том, в каких классах СОР и СОЧ сохранятся, а где их заменят другими форматами проверки знаний, планируют озвучить к августовской педагогической конференции.



