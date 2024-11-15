Костанайская область вошла в список регионов для расселения иммигрантов

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана определило регионы, в которых будут расселять иностранцев, прибывающих в страну на постоянное место жительства, передает lsm.kz
Как сообщили в профильном комитете, соответствующим постановлением правительства утверждены семь регионов для расселения иммигрантов. В их число вошли Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.
При этом в Акмолинской области исключениями стали город Косшы, Аршалынский и Целиноградский районы.
В ведомстве пояснили, что изменения внесены и в процедуру получения вида на жительство. Новые меры направлены на более эффективное распределение миграционных потоков с учетом демографической и социально-экономической ситуации в регионах.
— Принятые меры ориентированы на более сбалансированное распределение миграционных потоков и снижение диспропорций регионального развития, — отметили в министерстве.
Также в госоргане опровергли информацию о якобы приостановленной выдаче ВНЖ.
По данным ведомства, нововведения должны повысить уровень адаптации иммигрантов и способствовать их интеграции в общество, а также увеличить закрепляемость населения в принимающих регионах.
В министерстве уточнили, что новые требования не распространяются на инвесторов и иностранных специалистов, прибывающих в Казахстан на работу по востребованным профессиям. Для граждан стран ЕАЭС сохраняется право свободного трудоустройства без получения специальных разрешений.
Для специалистов из третьих стран действует система квотирования с учетом потребностей рынка труда.
С начала 2026 года в Казахстане выдано более 5 тысяч разрешений на работу по востребованным специальностям, а также около 75 тысяч разрешений трудовым иммигрантам.
Кроме того, ранее Минтруда совместно с Министерством цифрового развития запустили пилотный проект по выдаче разрешений на постоянное проживание и продлению статуса кандаса.
В рамках проекта для иммигрантов предусмотрено онлайн-тестирование на знание казахского языка. Экзамен длится 1 час 10 минут и включает аудирование и чтение. Для успешного прохождения необходимо набрать не менее 70% правильных ответов.
Дети тонут без присмотра взрослых — заявление МЧС Казахстана
Четверо детей купались в Тоболе: 15-летний подросток утонул
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.