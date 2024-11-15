Костанайская область вошла в список регионов для расселения иммигрантов





Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана определило регионы, в которых будут расселять иностранцев, прибывающих в страну на постоянное место жительства, передает lsm.kz

Как сообщили в профильном комитете, соответствующим постановлением правительства утверждены семь регионов для расселения иммигрантов. В их число вошли Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также области Абай и Ұлытау.

При этом в Акмолинской области исключениями стали город Косшы, Аршалынский и Целиноградский районы.

В ведомстве пояснили, что изменения внесены и в процедуру получения вида на жительство. Новые меры направлены на более эффективное распределение миграционных потоков с учетом демографической и социально-экономической ситуации в регионах.

— Принятые меры ориентированы на более сбалансированное распределение миграционных потоков и снижение диспропорций регионального развития, — отметили в министерстве.

Также в госоргане опровергли информацию о якобы приостановленной выдаче ВНЖ.

По данным ведомства, нововведения должны повысить уровень адаптации иммигрантов и способствовать их интеграции в общество, а также увеличить закрепляемость населения в принимающих регионах.

В министерстве уточнили, что новые требования не распространяются на инвесторов и иностранных специалистов, прибывающих в Казахстан на работу по востребованным профессиям. Для граждан стран ЕАЭС сохраняется право свободного трудоустройства без получения специальных разрешений.

Для специалистов из третьих стран действует система квотирования с учетом потребностей рынка труда.

С начала 2026 года в Казахстане выдано более 5 тысяч разрешений на работу по востребованным специальностям, а также около 75 тысяч разрешений трудовым иммигрантам.

Кроме того, ранее Минтруда совместно с Министерством цифрового развития запустили пилотный проект по выдаче разрешений на постоянное проживание и продлению статуса кандаса.

В рамках проекта для иммигрантов предусмотрено онлайн-тестирование на знание казахского языка. Экзамен длится 1 час 10 минут и включает аудирование и чтение. Для успешного прохождения необходимо набрать не менее 70% правильных ответов.

Отказ от СОР и СОЧ снова обсуждают в Казахстане Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в правительстве 26 мая заявила, что в школах Казахстана...

Дети тонут без присмотра взрослых — заявление МЧС Казахстана Основной причиной гибели детей на водоёмах остаётся отсутствие присмотра со стороны взрослых. Об этом на...

Четверо детей купались в Тоболе: 15-летний подросток утонул В Костанайской области произошли два трагических случая на воде. Один человек погиб в Лисаковске, второй...