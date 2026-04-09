В Казахстане утвердили новую методику расчёта порога пенсионных накоплений





Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении новой методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, передает informburo.kz

Документ устанавливает обновлённые требования к расчёту суммы, необходимой для использования части пенсионных накоплений.

Согласно постановлению, при расчёте будут использоваться:

— годовая процентная ставка доходности в размере 9%;

— годовая ставка индексации ежемесячных пенсионных выплат — 8%.

Порог минимальной достаточности будет определяться по специальной формуле с учётом возраста вкладчика, минимального размера ежемесячной выплаты и коэффициента приведённой стоимости будущих пенсионных выплат.

В документе также отмечается, что новый порог не может быть ниже показателей предыдущего года с учётом индексации выше прогнозируемого уровня инфляции на пять процентных пунктов.

Новая методика вступит в силу через 10 дней после официального опубликования — с 5 июня 2026 года.

После введения новых правил ЕНПФ должен в течение трёх рабочих дней опубликовать пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год в СМИ и на своём официальном сайте.

