В Казахстане утвердили новую методику расчёта порога пенсионных накоплений

Премьер-министр Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении новой методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, передает informburo.kz
Документ устанавливает обновлённые требования к расчёту суммы, необходимой для использования части пенсионных накоплений.
Согласно постановлению, при расчёте будут использоваться:
— годовая процентная ставка доходности в размере 9%;
— годовая ставка индексации ежемесячных пенсионных выплат — 8%.
Порог минимальной достаточности будет определяться по специальной формуле с учётом возраста вкладчика, минимального размера ежемесячной выплаты и коэффициента приведённой стоимости будущих пенсионных выплат.
В документе также отмечается, что новый порог не может быть ниже показателей предыдущего года с учётом индексации выше прогнозируемого уровня инфляции на пять процентных пунктов.
Новая методика вступит в силу через 10 дней после официального опубликования — с 5 июня 2026 года.
После введения новых правил ЕНПФ должен в течение трёх рабочих дней опубликовать пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2026 год в СМИ и на своём официальном сайте.
